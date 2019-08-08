Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
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Bahçeli: "Güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -4-
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
Devlet Bahçeli, Türkiye, Suriye, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:13 Kaynak: AA
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