Bahçeli: "Güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
MHP Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:13 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -4-
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Suriye
) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye
'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"
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