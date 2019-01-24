Bahçeli: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı
35 dakika önce
Bahçeli, "Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır" dedi.
Bahçeli, "Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye
'de olmalıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:16
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