Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı

Bahçeli: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı

35 dakika önce

Bahçeli, "Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır" dedi.

Bahçeli: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı, System.String[]
Bahçeli, "Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:16 

Ekonomi
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