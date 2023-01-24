Bahçeli "Hadi işine bak" dedi! MHP'den Sinan Ateş sorusunu soran gazeteciye tepki: Ajan provokatör edası var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BAHÇELİ'DEN GAZETECİYE: HADİ İŞİNE BAK, HADİ

Seçimlere ilişkin soruları yanıtlayıp yürümeye devam eden Bahçeli'ye o anda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi soruldu. MHP lideri bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin yanındaki isimlerin ise gazetecilerin tuttuğu mikrofonları sert bir şekilde itmesi dikkat çekti.

MHP'DEN YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili ilk açıklama MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir, Twitter hesabından şu görüşlerini dile getirdi; "Sayın Genel Başkanımızın grup toplantımızın sonrasında, kendilerine soru sorma bahanesi ile gazeteci kimliğinden öte "ajan provokatör" edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşamaz. Bu şahsın yaptığı da gazetecilik değildir.

"TÜRKİYE VE MHP HAZIMSIZLIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

Aynı şahsın, Can Dündar gibi Türkiye karşıtı bir isimle olan bağının yanı sıra yabancı bir basın kuruluşu olan ve ABD'nin propaganda araçlarının başında gelen VOA'daki "sürekli" görevi, asıl niyetini açık etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, partimizi takip eden saygıdeğer muhabir arkadaşlarımızla samimice güne ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken bunu sabote eden malum ve meşum şahıs, mensubu bulunduğu çevrelerin Türkiye ve MHP hazımsızlığını göstermekten başka bir şey yapmamıştır."