Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır' - Son Dakika Dünya

Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır', System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Kendi sağlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlara kızgınlığını dile getiren Bahçeli, "Dua okuyanlar bela okuyanlardan fazla olduğu sürece fırtınadan korkmayız, felaketten kaçmayız. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık ve ülkücü öleceğiz." diyerek başını öne eğdirecek karanlık ilişkileri olmadığını, yüzünü kızartacak bir açığı bulnmadığını söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:09 
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