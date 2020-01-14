Son Dakika › Dünya › Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır' - Son Dakika Dünya
Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kendi sağlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlara kızgınlığını dile getiren Bahçeli, "Dua okuyanlar bela okuyanlardan fazla olduğu sürece fırtınadan korkmayız, felaketten kaçmayız. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık ve ülkücü öleceğiz." diyerek başını öne eğdirecek karanlık ilişkileri olmadığını, yüzünü kızartacak bir açığı bulnmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:09
Son Dakika İmamoğlu'ndan bir garip "Muz" çıkışı: Başka türlü dağıtabiliriz Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor