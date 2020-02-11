Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti - Son Dakika
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Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti

14 dakika önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, özel koleksiyonundaki aracını yerel seçimlerde en yüksek oyu alan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti, System.String[]

MHP lideri Devlet Bahçeli, özel koleksiyonundaki aracını yerel seçimlerde en yüksek oyu alan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

Ankara'da bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Özyavuz'a yıllardır kullandığı Mercedes arabasını hediye etti. MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelikel, 06 BD 009 plakalı aracı noter aracılığıyla aracın devrini yaptı ve anahtarları Özyavuz'a teslim etti.

Özyavuz, kendisine hediye edilen aracı aldıktan sonra şunları söyledi: "Sayın Genel Başkanım, şahsım ve Özyavuz Ailesine evlatlarımızdan torunlarımıza bırakacağımız; madde ile hesaplanamayacak kadar değerli olan bu çok kıymetli ve manevi değeri yüksek bu hediye ile bizlere bir şeref bahşettiniz. Bu şerefe nail olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, MHP adına ittifak adayı olmuştu. En yüksek oy aldığı için MHP lideri tarafından arabası hediye edildi.

Özyavuz, hediye karşısında büyük mutluluk yaşadı;

Devlet Bahçeli, Mahmut Özyavuz, Harran, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:06 
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