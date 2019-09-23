Son Dakika Haberleri: Bahçeli, hastanede (3)
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Bahçeli, hastanede (3)

1 saat önce

AK PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE ZİYARETAK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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AK PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE ZİYARET
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bostancı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Rutin kontrollerini yaptırıyor" dedi. Muş ise "Sayın Bahçeli'yi hastanede ziyaret ettik, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldık" diye konuştu.


Naci Bostancı, Mehmet Muş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
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