Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2) - Son Dakika

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
18.03.2021 13:48
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)BAHÇELİ, GENEL BAŞKAN SEÇİLDİMHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, bin 277 delegenin oyunu alarak 10'uncu kez genel başkanlığa seçildi.
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
BAHÇELİ, GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, bin 277 delegenin oyunu alarak 10'uncu kez genel başkanlığa seçildi. Divan Başkanı Semih Yalçın, kurultaya katılacak delegelere Covid-19 testi yapıldığını, 36 delegenin testinin pozitif çıkması nedeniyle kurultaya alınmadığını söyledi.
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