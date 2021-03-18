Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (3) - Son Dakika

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (3)

18.03.2021 16:10
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (3), System.String[]

'52 YILDIR NEYE İNANMIŞSAK ONU SÖYLEDİK'MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında 10'uncu kez genel başkan seçilen Devlet Bahçeli, teşekkür konuşması yaptı.

'52 YILDIR NEYE İNANMIŞSAK ONU SÖYLEDİK'

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında 10'uncu kez genel başkan seçilen Devlet Bahçeli, teşekkür konuşması yaptı. Bahçeli, kurultayı gerçekleştirmenin kıvancını yaşadıklarını belirterek 52 yıllık siyaset mücadelesinin harcının; akılla, şuurla, dengeyle, ihtiyatla, ilkeyle, ülküyle ve imanla karıldığını söyledi. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisinin gücünü milletinden, cesaretini tarihinden, ilhamını da ecdadından aldığını kaydederek "52 yıldır, neye inanmışsak onu söyledik. Neyi görmüşsek onu anlattık. İkbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz. Bugüne kadar hamd olsun çizgimizde bir kırıklık olmadı. İnançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı, irademize gem vurulamadı. Toplumsal huzur, ekonomik refah, siyasal istikrar için çalıştık. Milliyetçi Hareket Partisi dibi görünmeyen kuyudan su içmez, içmek için eğilenlerin maksadını ve muradını da görmezlikten gelemez. 'Önce ülkem ve milletim' diyen partimiz, milli devlet güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir. Bugüne kadar devam eden siyasal hayatında partimiz, günlük siyasetin dar kalıplarına hiç girmedi" diye konuştu.

'FETÖ'NÜN, PKK'NIN KOMPLOLARINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'Devlet Bahçeli terörizme karşı, Çanakkale'de arşa tutunan imanla mücadele edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bilinmelidir ki, milli varlığımızın halkaları bir kez kopar ve bir kere olsun birbirinden ayrılırsa yeniden birleştirmek, yüzlerce yılda oluşmuş muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir. Üzerine titrediğimiz konu işte budur. Kaygılarımız bunun içindir. Aksini düşünen varsa elbette alnını karışlarız. Bunun hilafına hizmet eden çıkarsa kuşkusuz haddini bildiririz. Kimin ne tercihi olur bilemeyiz; ama Müslüman Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir meczup henüz anasının karnından doğmamıştır. Yılmayacağız, yorulmayacağız, teslim olmayacağız. Bu devleti yıktırmayacağız, bu vatanı parçalatmayacağız, bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz, Türklüğün bekasını lekeletmeyeceğiz. FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız" dedi. 'ÜSTLENDEĞİM GÖREVİ GURURLA YERİNE GETİRECEĞİM'

Bahçeli, kendisini bir kez daha Genel Başkanlığa layık gören delegelere teşekkür ederek, "Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim. Emin olunuz, muhannete muhtaç olmayacağız, davamıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysiyetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim. Milliyetçi Hareket'in sevdalılarına daha nice kurultayları aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşkuyla gerçekleştirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (3) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Bitcoin'e İslami rakip! Şeriata uygun kripto para "caizcoin" piyasaya çıktı Sivassporlu Arouna Kone, Inter'in yıldızı Lukaku'ya top kontrolünü kendisinin öğrettiğini söyledi Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor         
16:34
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı         
16:13
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı         
15:14
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 16:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei