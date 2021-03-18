Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (3) - Son Dakika

'52 YILDIR NEYE İNANMIŞSAK ONU SÖYLEDİK'

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında 10'uncu kez genel başkan seçilen Devlet Bahçeli, teşekkür konuşması yaptı. Bahçeli, kurultayı gerçekleştirmenin kıvancını yaşadıklarını belirterek 52 yıllık siyaset mücadelesinin harcının; akılla, şuurla, dengeyle, ihtiyatla, ilkeyle, ülküyle ve imanla karıldığını söyledi. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisinin gücünü milletinden, cesaretini tarihinden, ilhamını da ecdadından aldığını kaydederek "52 yıldır, neye inanmışsak onu söyledik. Neyi görmüşsek onu anlattık. İkbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz. Bugüne kadar hamd olsun çizgimizde bir kırıklık olmadı. İnançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı, irademize gem vurulamadı. Toplumsal huzur, ekonomik refah, siyasal istikrar için çalıştık. Milliyetçi Hareket Partisi dibi görünmeyen kuyudan su içmez, içmek için eğilenlerin maksadını ve muradını da görmezlikten gelemez. 'Önce ülkem ve milletim' diyen partimiz, milli devlet güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir. Bugüne kadar devam eden siyasal hayatında partimiz, günlük siyasetin dar kalıplarına hiç girmedi" diye konuştu.

'FETÖ'NÜN, PKK 'NIN KOMPLOLARINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'Devlet Bahçeli terörizme karşı, Çanakkale 'de arşa tutunan imanla mücadele edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bilinmelidir ki, milli varlığımızın halkaları bir kez kopar ve bir kere olsun birbirinden ayrılırsa yeniden birleştirmek, yüzlerce yılda oluşmuş muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir. Üzerine titrediğimiz konu işte budur. Kaygılarımız bunun içindir. Aksini düşünen varsa elbette alnını karışlarız. Bunun hilafına hizmet eden çıkarsa kuşkusuz haddini bildiririz. Kimin ne tercihi olur bilemeyiz; ama Müslüman Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir meczup henüz anasının karnından doğmamıştır. Yılmayacağız, yorulmayacağız, teslim olmayacağız. Bu devleti yıktırmayacağız, bu vatanı parçalatmayacağız, bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz, Türklüğün bekasını lekeletmeyeceğiz. FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız" dedi. 'ÜSTLENDEĞİM GÖREVİ GURURLA YERİNE GETİRECEĞİM'

Bahçeli, kendisini bir kez daha Genel Başkanlığa layık gören delegelere teşekkür ederek, "Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim. Emin olunuz, muhannete muhtaç olmayacağız, davamıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysiyetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim. Milliyetçi Hareket'in sevdalılarına daha nice kurultayları aynı şevk, aynı heyecan, aynı coşkuyla gerçekleştirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.