Bahçeli: "(Hdp'nin 3 Büyükşehirde Aday Göstermemesi) Zillet İttifakının Karanlıkta Göz Kırpmasıdır.
38 dakika önce
Bahçeli: "(HDP'nin 3 büyükşehirde aday göstermemesi) Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır.
Bahçeli: "( HDP
'nin 3 büyükşehirde aday göstermemesi) Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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