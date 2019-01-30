Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Hdp'nin 3 Büyükşehirde Aday Göstermemesi) Zillet İttifakının Karanlıkta Göz Kırpmasıdır.

Bahçeli: "(Hdp'nin 3 Büyükşehirde Aday Göstermemesi) Zillet İttifakının Karanlıkta Göz Kırpmasıdır.

38 dakika önce

Bahçeli: "(HDP'nin 3 büyükşehirde aday göstermemesi) Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır.

Bahçeli:
Bahçeli: "( HDP'nin 3 büyükşehirde aday göstermemesi) Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

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