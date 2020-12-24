Bahçeli: "HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir."
24.12.2020 15:35
Bahçeli: "HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir.
Bahçeli: "HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir."
Terör, TBMM, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir.' - Son Dakika
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