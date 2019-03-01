Bahçeli, "Hedef Bellidir, Niyet Halistir, Akıbet İnşallah Hayır Olacaktır" Dedi.
1 saat önce
IHAAW172633-SIY/01-03-2019- Bahçeli, "Hedef bellidir, niyet halistir, akıbet inşallah hayır olacaktır" dedi.
IHAAW172633-SIY/01-03-2019
- Bahçeli, "Hedef bellidir, niyet halistir, akıbet inşallah hayır olacaktır" dedi. 01.03.2019 17: 26: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:32 Kaynak: İHA
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