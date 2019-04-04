Bahçeli: "Henüz Hukuki Süreç Sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının...
1 saat önce
Bahçeli: "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır.
Bahçeli: "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:22 Kaynak: İHA
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