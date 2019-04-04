Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Henüz Hukuki Süreç Sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının...

Bahçeli: "Henüz Hukuki Süreç Sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının...

1 saat önce

Bahçeli: "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır.

Bahçeli:
Bahçeli: "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak Son Dakika! Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur 2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Henüz Hukuki Süreç Sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]