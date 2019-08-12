Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz"
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Bahçeli: "Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz"

17 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayramlaşmanın ardından açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayramlaşmanın ardından açıklamada bulundu. (2)
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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