Bahçeli: "Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz"
17 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayramlaşmanın ardından açıklamada bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki bayramlaşmanın ardından açıklamada bulundu. (2) Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:08 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz."
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