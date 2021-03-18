Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi ülkücü hareket, Türklüğün bekasını korumaya yemin etmiş serdengeçtilerin, inanmış vicdanların, ilkeli dava insanlarının düşmeyecek kalesidir." dedi.

Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşı'nın ikramıyla şühedanın itibarıyla ülkücü ömürlerin ihlasıyla 13. Olağan Büyük Kurultayı ifa etmenin emsalsiz kıvancını yaşadıklarını belirten Bahçeli, Edirne'den Kars'a, Mersin'den Trabzon'a, İzmir'den Hakkari'ye kadar ülkenin her yerini, Adriyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Afrika'dan Balkanlar'a milli varlığın asaletini vicdanında taşıyan herkesi selamladı.

Devlet Bahçeli, "Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile çünkü biz milliyetçi ülkücü hareketiz. Hesap yapmayız çıkar ile çetele tutmayız heves ile çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile durmayız engel ile çünkü biz Türk milletiyiz. Vazgeçmeyiz korku ile dönmeyiz tehdit ile çünkü biz Türkiye'yiz. İstiklal için birlik diyoruz, istikbal için dirlik diyoruz. Kazananın Türkiye olacağına candan inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerine atıf yapan Bahçeli, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz. Hep düşünüyoruz altında nice kefensiz yatanı. Şehit oğluyuz incitmiyoruz atamızı. Vermeyeceğiz dünyaları alsak da bu cennet vatanı. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal." şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuklarına değinen Bahçeli, "Aramızda bulunmayan her dava arkadaşımızla her vatandaşımızla mesafeleri aşan, zamanın dar kalıplarına sığmayan gönül birlikteliği içindeyiz." dedi.

Sağlığın önemini vurgulayan Bahçeli, dikkatli olunması ve tedbirlerle kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Salgın nedeniyle hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, halen tedavi görenlere şifa dileyen Bahçeli, "Rabb'im sizleri, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve hastalıktan korusun diye dua ediyorum." diye konuştu.

"Günümüz kutlu, milletimiz huzurlu olsun"

Büyük Kurultay'a katılanlara teşekkür eden Bahçeli, "Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz dirlik bulsun." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Malazgirt Marşı şiirinden "Yiğitler kan döker bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya, Kızılelmaya hey Kızılelmaya, En güzel marşını vurmada mehter, ya Allah, Bismillah, Allahüekber." dizelerini paylaştı.

Tam 52 yıldır siyaset sahnesinde olduklarını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli gönüllerdeyiz. Akif'in dediği gibi, üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hele hak namına haksızlığa ölsek tapmadık. Zaman oldu şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, bir hakikat uğruna, bir haysiyet ufkunda güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık tutunduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk, yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik. Vazgeçmedik sevdamızdan, dönmedik yolumuzdan, şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik. Ülkücü olmanın varsa bir bedeli seve seve ödemeyi diledik. Geride kalan 10 yıllar içinde yağmurdan sonra büyüyen başaklar gibi büyüdük, kökleştik. Güzün toprağa serpilip baharla yeşeren tohumlar gibi yeşerdik, yükseldik."

Yazın kuruyup, kışın yatağından taşan nehirler gibi engelleri aştıklarını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tıpkı Ergenekon'dan çıkar gibi hep daha ileriye atıldık. Bir güne sığan asırlık olayları yaşadık. Bin asra bedel bir günlük imtihanlarla yoklandık. Herkes okyanusun içindeki damlaya bakarken biz damlanın içindeki okyanusu gördük. Milliyetçi ülkücü hareket Türk milletine adanmış faziletli hayatların mecmudur. Milliyetçi ülkücü hareket, Türklüğün bekasını korumaya yemin etmiş serdengeçtilerin, inanmış vicdanların, ilkeli dava insanlarının düşmeyecek kalesidir. Ardımızda tarih, yanımızda dava arkadaşlarımız, başımızda al bayrağımız, bağrımızda üç hilalli sancağımız, önümüzde şehitlerimiz, gönlümüzde ülkülerimiz, övgümüzde milletimiz, ömrümüzde milliyetimiz, ölümümüzde bu cennet vatanın toprağı bize yardır dedik, nardır dedik, her zaman da var olacağız diye seslendik."

(Sürecek)