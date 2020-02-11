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Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir."
12 dakika önce
Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir." - ANKARA
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