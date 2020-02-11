Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir." - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir.' - Son Dakika

Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir."

12 dakika önce

Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor
TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız Fransa'da yaşayan 21 yaşındaki Türk kızı, TIR şoförlüğü yapıyor

Son Dakika Haberleri
10:51 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım
09:57 Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama
09:26 Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor
08:59 Engin Altan Düzyatan'dan yeni belgesel
08:49 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 11:15:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]