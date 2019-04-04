Bahçeli: "Hiç Kimse Sokaklardan Medet Ummasın, Kaos Şakşakçılığına Soyunmasın.

Bahçeli: "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın.

Bahçeli: "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur."

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