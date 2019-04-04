Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Hiç Kimse Sokaklardan Medet Ummasın, Kaos Şakşakçılığına Soyunmasın.

Bahçeli: "Hiç Kimse Sokaklardan Medet Ummasın, Kaos Şakşakçılığına Soyunmasın.

1 saat önce

Bahçeli: "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın.

Bahçeli:
Bahçeli: "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:44:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Hiç Kimse Sokaklardan Medet Ummasın, Kaos Şakşakçılığına Soyunmasın.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]