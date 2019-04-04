Bahçeli: "Hiç Kimse Sokaklardan Medet Ummasın, Kaos Şakşakçılığına Soyunmasın.
1 saat önce
Bahçeli: "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın.
Bahçeli: "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: AA
Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu
Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı