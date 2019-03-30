Bahçeli: "Huzur Yaklaşıyor, Terörün Sonu Görülüyor ve Kökü Kazınıyor.

Bahçeli: "Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor.

Bahçeli: "Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz."

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