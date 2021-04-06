Bahçeli: "İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir" - Son Dakika

Bahçeli: "İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir"
06.04.2021 11:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir"
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