Bahçeli: "İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir" dedi.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcısı bir halkası, ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Montrö tartışmaları, Kanal İstanbul anlaşmazlıkları derken, Türkiye 4 Nisan'da 104 emekli amiralin bir nevi muhtırasıyla sarsılmıştır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcısı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızıçizgimiz, Karadeniz'in barış ve istikrar güvencesidir. Kaldı ki, hiç kimsenin de Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açtığı, feshedelim dediği falan da yoktur. Türkiye'nin kendi egemenlik sahasında iç deniz yolu açmasının Montrö'yle nasıl bağı kurulmaktadır? Bu zorlama, zeka özürlü yaklaşımın failleri herkesi kendileri gibi aptal ve ahmak mı zannediyorlar? Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur" dedi.

Bahçeli, "Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği, ülkeler arası cepheleşmenin derinleştiği, Türkiye'ye yönelik husumet bloğunun kalabalıklaştığı bir zaman aralığında, demokrasi düşmanlarına yeşil ışık yakan, gel gel yapan 104'lükler büyük bir suç işlemişlerdir. Bu suç cezasız kalamaz, kalmayacaktır. Hayret etmemek elde değildir, mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz? Milli egemenlik haklarımızı bu darbe sevdalılarıyla nasıl muhafaza etmişiz? Bu 104 emekli amiral bozuntusunu bir araya getiren, ortak bir bildiriye imza attıran, gece yarısı muhtıra iştimasına sokan asıl motivasyon nedir? İplerini tutan zihniyetin eşgali ve robot resmi kimleri göstermektedir? Üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir diğer muamma ise şudur: Mezkur kokuşmuş bildiri, günü birlik ve lokal bir tepki midir? Bir tür kripto haberleş midir? Yoksa zincirleme bir reaksiyonun ilk etabı mıdır?" diye sordu.

"SÖZ KONUSU MUHTIRA, EMEKLİLİKTE CANI SIKILAN, AKSİYON ARAYAN, BİRAZ DA ADIMIZDAN SÖZ ETTİRELİM DİYEN BİR GRUP MECZUBUN İŞİ DEĞİLDİR"

4 Nisan çıkışının detaylarıyla ele alınmasının şart olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bir süredir ülkemizin maruz kaldığı siyasal ve ekonomik sorunlar birbiriyle ilgisiz ve kopuk değil, aynı karanlık amaca, aynı kriz güzergahına ortaklaşa, yalnızca farklı yollardan ulaşma gayretidir. Bize göre 4 Nisan çıkışını detaylarıyla ele almak şarttır. Bunlar denizci değil, denizcilerin ve denizciliğin yüz karalarıdır. Söz konusu muhtıra, emeklilikte canı sıkılan, aksiyon arayan, biraz da adımızdan söz ettirelim diyen bir grup meczubun işi değildir. Bunları deniz nasıl tutuyorsa, hukuk da öyle tutmalı, netice itibariyle cüretlerinin bedelini ödemelidirler. Gece yarısı bildirisi neyin nesi, hangi mihrakların sesidir? Bu aklı kim vermiştir? Sağır odalarda ki müşahitler kimlerdir? Bu emekli amirallerin madem bazı konularda düşünce ve itirazları vardır, o halde resmiyette faal halde olan 106 partiden birisine katılarak sabahtan akşama kadar ahkam kesip laf salatası yapmalarının önünde esasen bir engel olmayacaktır. Her zeminde görüşlerini anlatabilmelerinin önü açıktır. Televizyonları rahatlıkla kullanma hakları vardır. Akşamları farklı televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programlarında 3 ya da 4 emekli askeri görmek adeta moda, adeta alışkanlık haline gelmiştir. Ne var yani, bunlara 104 kişi daha eklenebilir, 104'ü de sırayla boy gösterebilirlerdi"

"AKSİ HALDE DİYE BAŞLAYAN MUHTIRA BİLDİRİSİNİN NERESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, NERESİ DEMOKRASİ ÇAĞRISIDIR?"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bazı sözde hukukçular ve çarpık siyasetçiler diyor ki, emekli amirallerin yayımladığı açıklama bir darbe çağrısı değil, tam tersine bir demokrasi çağrısıdır. Neymiş, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı esasmış. Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı, milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Emekli ve erdemsiz bu amiraller bildiride aynen şöyle tehdit savurmuşlardır: 'Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir.' Bu ifadeler neyin dayatması, neyin habercisidir? Aksi halde diye başlayan muhtıra bildirisinin neresi ifade özgürlüğü, neresi demokrasi çağrısıdır? Buna demokrasi ve ifade özgürlüğü diyenler vesayetçi odaklar, demokrasi karşıtları, emperyalizm piyonları, Türkiye düşmanları, damgalı darbe çığırtkanlarıdır."

"ELİNDEKİ SİLAHI MİLLETE ÇEVİRMEYİ AKLINDAN GEÇİREN VATANSIZLAR ÖNCE BİZİM BEDENİMİZİ ÇİĞNEMEK MECBURİYETİNDEDİR"

Darbenin kan, gözyaşı ve mağduriyet demek olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akılları sıra, 15 Temmuz'un rövanşını almaya çalışan, ara rejim özlemiyle yanıp kavrulan utanmazlara Türk milleti haddini bildirecek güce de, cesarete de, hamiyete de fazlasıyla haizdir. Hiç kimse sinir uçlarımızla oynamasın. Darbeler sayfası kapanmıştır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi hiçbir alçak tahrik edemeyecek, karanlık bir tünele çekemeyecektir. Darbe demek uçurum demektir. Darbe demek hıyanet demektir. Darbe demek kan, gözyaşı ve mağduriyet demektir. Darbe demek tarihin gerisine düşmek demektir. Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz, ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz" ifadelerini kullandı.

"İBRETİ ALEM İÇİN, 104 EMEKLİ AMİRALİN RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR"

4 Nisan bildirisi ayaklar altında çiğnendiğini vurgulayan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Marmaris'te bulunduğu bir zamanda, kamuoyuyla paylaşılan 4 Nisan bildirisi ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. Bir kez daha söylüyor ve beklentimizi açıklıyorum: İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir. Arkasında kim var, önünde kimler duruyor, alayı ortaya çıkarılmalı ve milletimize teşhir edilmelidir" şeklinde konuştu.

"DARBELER TARİHİ BİR BAKIMA CHP TARİHİDİR"

Bahçeli, "Bizi bir başka dehşete düşüren husus ise 4 Nisan bildirisine yönelik muhalefet partilerinin aldığı sakat ve sancılı pozisyondur. CHP, geçmişiyle müsemma tavrını yine sürdürmüştür. Hatırlatmak isterim ki, merhum İsmet İnönü, 7 Mayıs 1960'da bazı yabancı gazetecilere verdiği demeçte şunları söylemişti: 'Siyasi rejim baskıya yönelirse ordu mensupları vaziyeti vatandaş olarak, entelektüel olarak incelerler. Değerlendirme sonucunda ne olacağını kimse bilemez' Bu beyanattan 20 gün sonra 27 Mayıs darbesi yaşanmıştır. İnönü'nün, 'Şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru bir haktır' sözü CHP'nin engebeli yol haritası, dağınık ana fikri, esasen tarihi yanılgısı ve yozlaşmış düşüncesidir. Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Darbelerle yüzleşmek CHP'yle yüzleşmektir. Statükocularla, vesayetçi mihraklarla hesaplaşmak CHP'yle hesaplaşmak demektir" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İSKELESİ HASARLIDIR, ROTASI SAVRUKTUR, DÜMENİ KIRIKTIR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 4 Nisan bildirisine karşı duruşuyla kendisini şaşırtmadığını söyleyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'a tiyatro demiş, FETÖ'ye zeytin dalı uzatmıştı. Bir ara darbe olursa 'Tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyen bu yandan çarklı, 15 Temmuz gecesi korkakça, atlaya zıplaya tankların arasından sıyrılıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde soluğu almıştı. Kılıçdaroğlu 4 Nisan bildirisine karşı duruşuyla da bizi şaşırtmadı. Dedi ki, 'Bu sahte gündemler tutmaz, halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır' Be hey kendini bilmez, be hey demokrasiden bihaber; 4 Nisan bildirisinin neresi sahte gündemdir? Sahte olan sen misin yoksa gündem midir? Ekmeğimize kan doğramak isteyen darbe meraklılarına daha hangi hallerde tepki göstereceksin? Soğan, patates, patlıcan kadar; milli iradenin onuru, hayat ve varlık hakları yok mudur? Kılıçdaroğlu'nun iskelesi hasarlıdır, rotası savruktur, dümeni kırıktır, pusulası bozuktur, çarmığı kopuktur, halatı kesiktir, güvertesi göçüktür, zihniyeti batıktır" dedi.

"4 NİSAN BİLDİRİSİNİN GÖRÜNMEYEN İMZASI KILIÇDAROĞLU'NA AİTTİR"

"CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür" diyen Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"104 emekli amiral arasında bulunan ve güney sınırlarımızda PYD'nin olmasını isteyen muhtıracı Türker Ertürk'ü CHP'ye alan, parti saflarına katan, heyecanla yakasına rozeti takan kimdir? CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir ve 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir. CHP'li bir Grup Başkanvekili de, emekli amiralleri kast ederek, 'Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum' diyecek kadar alçalabilmiş ve seviyesizliğin markası olmuştur. Türk milletine parmak sallamanın adı ne zamandır vatanseverlik olarak tanımlanmaktadır? Bu dil kepaze bir dildir, bu dil zehir ve zillet dilidir. Darbe dönemlerinin asil kadrosu olan Öztrakların CHP'ye yuvalanmış bugünkü temsilcisi de diyor ki, 'Amirallerin açıklamasından darbe çıkarmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir.' Bu tiplerin alameti farikası; utanmaz bir yüz, yaşarmaz bir gözdür. Kemal Derviş'le dar alanda kısa paslaşmalar içinde olan Öztrak'ın aldığı kripto bir mesaj mı vardır? 4 Nisan bildirisine tepki göstermek, itiraz etmek için daha neyin olması beklenmektedir? CHP yönetimi, demokrasi için ağır bir tehdittir. CHP yönetimi, Türkiye siyasetinin ayrık otu, çıbanbaşıdır. CHP yönetimi, darbeci genetiğini, cuntacı özelliklerini saklamakta beis görmeyen faziletsiz, faşist ve fuzuli bir zihniyetten başkası değildir."

"DEMOKRASİYİ KARALAMAK, KUNDAKLAMAK VE KAPISINA KİLİT VURMAK İÇİN ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPAN 104 ŞUURSUZ SADECE GEVEZELİK Mİ YAPMIŞTIR?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını da eleştiren Bahçeli, "İP yönetiminin trajik ve tenakuz dolu açıklamaları ise rezaletin daniskasıdır. Hatta 104 emekli amiralin içinde İP'li bir yöneticinin de bulunması tam bir suçüstü halidir. İP'in bir milletvekili 'Bu metinden bir darbe çıkarılamaz' derken, bir başka yöneticisi 'Bildiride kullanılan dilin rahatsız edici' olduğunu ifade etmiştir. Hıyarım var diyene tuz alıp koşan İP'in Başkanı ise 104 emekli amirali zevzeklikle, yani gevezelikle suçlamıştır. Bu ifadeler hüsran vericidir. Yani demokrasiyi karalamak, kundaklamak ve kapısına kilit vurmak için alt yapı çalışması yapan 104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır? Bu nasıl bir açıklamadır? Bu nasıl bir lakaytlıktır? İP'in Başkanı, zevzek arıyorsa, önce etrafını kolaçan etmelidir. Şu anda Meclis grubunda değil, parti yönetiminde bu zevzeklerden bol miktarda bulunmaktadır. 4 Nisan bildirisine zevzeklik demek asıl ve su katılmamış zevzekliktir. Darbe heveslileri zevzek değil, zillettir, zelildir, demokrasi muhalifidir. CHP ile İP tencere kapak misali, yuvarlana yuvarlana birbirlerini bulmuşlardır. 4 Nisan bildirisine karşı milletin yanında duramayanlar, zulmün yanındadır. 4 Nisan bildirisine karşı, amasız fakatsız cümle kuramayan kim varsa; PKK ittifakında kucaklaşan, terörist Demirtaş'a övgüler yağdıran, FETÖ'ye toz kondurmayan siyasi kadavralardır" diye konuştu.

"DİLERDİK Kİ, BU 104 EMEKLİ AMİRAL, DOĞU AKDENİZ'DEKİ BEKA MÜCADELEMİZLE İLGİLİ VATANSEVER BİR ÇIKIŞ YAPSALARDI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak Allah şahit bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin tarihi haklarını çiğnetmeyeceğiz. Gerçek demokrasiyi biz savunacağız. Sahici özgürlüğü biz sahipleneceğiz. Üstünlerin hukukunu değil, darbecilerin hukukunu değil, milletin hukukunu ve haysiyetini biz muhafaza edeceğiz. Meşhur bir anketçinin, bir televizyon kanalında, '104 amirale demedik laf bırakmıyorlar, yazıklar olsun' sözünü de aynen muhatabına iade ediyor, bu vatanın, bu milletin nimetleri gözüne dizine dursun diyorum. Asıl sana yazıklar olsun, 4 Nisan bildirisiyle parlayan gözlerin, milli iradeyle inanıyorum ki kararacaktır. Dilerdik ki, bu 104 emekli amiral, Doğu Akdeniz'deki beka mücadelemizle ilgili vatansever bir çıkış yapsalardı. Keşke, terörle mücadeleyle, verilen şehitlerle ilgili de tek bir kelam etmiş olsalardı. Hem muhtıracılar hem de siyasi muhipleri yalanlara bel bağladılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı askeri kurs önergesinden çıkarıldı dediler, yalan söylediler. Harp Akademileri'ne Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle algı operasyonları yaptılar, yalana bin yalan eklediler. Milli Savunma Üniversitesi müfredatından Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersi kaldırıldı dediler, yalan üstüne yalan ürettiler. Bir tuğamiralin cüppeli bir fotoğrafı üzerinden saldırdılar, oysaki açılan soruşturmayı görmezden geldiler. Bir tümgeneral kandil mesajı yayımladı diye yaygara kopardılar, çuvalladılar, yaş tahtaya bastılar. Kandil mesajı paylaştı diyerek bir kahraman askerimize iftira atmak tek kelimeyle adiliktir, terbiyesizliktir, edepsizliktir."

"DEMOKRASİ ONURUMUZDUR, MİLLETİN EMANETİ BAŞ TACIMIZDIR"

Bahçeli, "Demokrasiye kefen biçenler, sandıktan ümidini kesip sokağa oynayanlar, beyhude yere heveslenmesin, çünkü kursakları yarım kalmış karanlık heveslerle doludur, gerekirse, zamanı gelirse yenileri de eklenecektir. Demokrasi onurumuzdur, milletin emaneti baş tacımızdır. Onurumuza leke düşürmeyeceğiz, milletin emanetlerine haram ve hain elleri dokundurmayacağız" açıklamasında bulundu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)