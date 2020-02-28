Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor - Son Dakika

Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor

26 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor.

Bahçeli, İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezi'nden takip ediyor, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleriyle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

İdlib, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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Bahçeli, parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor
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