Üye Girişi
Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı - Son Dakika

Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı

13.02.2022 12:38
Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde süren partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde süren partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı.

MHP Lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı. Toplantıya Bahçeli'nin yanı sıra il başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı milletvekilleri  katıldı. Toplantıda ağırlıklı olarak 2023 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi parti çalışmaları ve seçim stratejilerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 12:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement