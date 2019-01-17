Son Dakika Haberleri: Bahçeli, İl Başkanlarını Topladı

Bahçeli, İl Başkanlarını Topladı

44 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, İl Başkanlarını Topladı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, otele gitmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı'na yaptığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti ve şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Bahçeli, anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

Kızılcahamam Patalya Otel'de il başkanlarıyla bir araya gelen Bahçeli, daha sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Seçim gündemiyle bir araya gelen il başkanlarıyla yapılan toplantıda, "Cumhur İttifakı'nın esaslarına riayet" için yapılması gerekenler ve 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili teşkilatların yürüteceği genel çalışmalar ele alınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Politika
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