Son Dakika Haberleri: Bahçeli, İl Başkanlarını Toplayacak

Bahçeli, İl Başkanlarını Toplayacak

56 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla görüşecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla görüşecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli tarafından il başkanlarının, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam Patalya Otel'e çağrıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Edip Semih Yalçın, Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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