Bahçeli, İl Başkanlarını Toplayacak
56 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla görüşecek.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, il başkanlarıyla görüşecek.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın
, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli tarafından il başkanlarının, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam
Patalya Otel'e çağrıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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