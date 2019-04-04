Bahçeli: İmamoğlu'nun 'Mazbata' Diye Tutturması Akla Ziyandır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır" dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, 31 Mart seçim sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylediğini, ortaya çıkan gerçeklerin meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi. Bahçeli, "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır. Üstelik Anıtkabir Özel Defteri'ne 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak imza atması sadece siyasi acemilik veya acelecilik olarak da yorumlanamaz. Bu telaş nedir? Nereye varılmak istenmektedir? Gelişmeler sıradan bir seçim ve itiraz sürecinin çoktan aşıldığını açıkça göstermektedir. Türkiye'den bir Venezuela çıkarma arayışına hiç kimse heves etmesin. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli hakikaten de çok ağır olur" dedi.



'İSTANBUL'UN VEYA ANKARA'NIN KADERİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLEMEZ'



Bahçeli, sandık hilelerine ve usulsüzlüklerine ortam açan kim varsa tüm bağlantılarının araştırılması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"İstanbul'da oyların tekrar sayımını durduran, sandık hilelerine ve usulsüzlüklerine ortam açan kim varsa tüm bağlantıları, tüm ilişki ağları araştırılmalı, mutlaka sonuca bağlanmalıdır. FETÖ'yle iltisakları varsa tespit edilip, gereği yapılmalıdır. Uluslararası toplumun işin içine dahil edilme çabaları, toplumsal bünyeyi kaşıma ve kutuplaştırma çalışmaları kesinlikle bir senaryonun, karanlık bir kumpasın eseridir. Sandık haksızlıklarını sokak tehditleriyle örtmeye, kargaşa ve karmaşaya Türkiye'yi çekmeye hazırlananlara asla izin verilemez, asla müsaade edilemez. Herkes aklını başına alsın. 'Mazbata' diye tutturanlar, siyasi madrabazlıklarla sonuç alacaklarını düşünmesinler. CHP Genel Başkanı'na ne oluyor? Türkiye'yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul'un veya Ankara'nın kaderine gölge düşürülemez."



'USULSÜZLÜKLERİN VARLIĞI DA BELLİDİR'



Sandıklara yapılan itirazların hala değerlendirildiğini, geçersiz oyların sayıldığını söyleyen Bahçeli, sürecin hukuka uygun şekilde ilerlediğini kaydetti. Bahçeli, şunları söyledi:



"Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farkların tespiti, meşru ve mecburi bir ihtiyaçtır. CHP hukuki süreçten neden rahatsızdır? Milletimizin hassasiyetleriyle niye oynamaktadır? İstanbul'da 319 bin 578 geçersiz oyun bulunduğu açıktır. Usulsüzlüklerin varlığı da bellidir. YSK'nın, geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçmiş durumda. Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmelidir. Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmamış, sokağa da teslim edilmeyecektir. FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp, siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler, aksi halde sonuçlarına katlanacaklardır."



'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'



CHP'yi ve büyükşehir belediye başkan adayını sağduyuya davet eden Bahçeli, "Aklıselimin yolundan ayrılanlar Türk milletinin kudretiyle karşılaşırlar. Hiç kimse yangından mal kaçırmaya uğraşmasın. Hiç kimse ülkemizi karanlığa itmek için fırsat kollamasın. Seçim sonuçlarıyla ilgili itirazları YSK en iyi şekilde sonuçlandıracaktır. Bu aşamaya kadar da mazbatasız, haksız, hukuksuz şekilde yetki ve unvan gaspına muhatapları tevessül etmesin. Gelişmeleri yakinen izliyoruz. Türkiye bugünkü sancılı süreci atlatacaktır. Sağduyu inanıyorum ki galip gelecektir" diye konuştu. - Ankara

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