Bahçeli: İnandık, İnşallah Kazanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız. Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız. Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır" dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulundu. İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, hiçbir kutlu hedefe sıkıntı çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden, dert etmeden ulaşılmadığını, bundan sonra da ulaşılamayacağını belirtti. Başarmanın sırrının hem çok istemek hem de inançla mücadele etmek olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Aziz Atatürk veciz bir sözünde aynen şöyle demişti: 'Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkümdurlar'. Ne kadar doğru değil mi?" dedi.



'GECE GÜNDÜZ CUMHUR İÇİN ÇIRPINMALIYIZ'



Yerel seçimlere kısa bir süren kaldığını vurgulayan Bahçeli, 7 gün sonra milli iradenin sandıkta tecelli edeceğini kaydetti. Bahçeli, 7 gün sonra Türkiye'nin ufuk çizgisinin netleşeceğini, milli ümitlerin yükseldikçe yükseleceğini ifade ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Tarihin şaşmaz hakikati bir kez daha cumhurun şahlanışını gösterecektir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün teşkilat mensuplarından, bütün dava arkadaşlarımdan, milletimin her güzel ve muhterem insanından ricam kalan süre içinde 7/24 çalışmalara hız vermeleri, milli beka ve parlak gelecek için daha fazla inisiyatif üstlenmeleridir. Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız. Cumhur İttifakı'nın zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktır. Cumhur İttifakı'nın yürüyüş ve yükselişi Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlam ve sarsılmaz esaslara bağlayacaktır. Kendimize inanırsak başkaları da bize inanır. Tarihimize inanırsak talihimiz açılır. Türkiye'ye inanırsak gücümüze güç katılır. Mukaddesatımızı rehber yaparsak, milletimizin ülkülerini ruhumuzda duyarsak tüm melanet emeller, tüm hain niyetler karşımızda tel tel dağılır. Gün Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür. Zaman Türk milletinin, zemin Türk vatanıdır. 'Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar', 'Sağduyunun Birlikteliği Cumhur İttifakı', 'Türkiye Ehline Emanet' Allah cumhuru mahcup etmesin, milletimizi mağlup duruma düşürmesin. Amin."



- Ankara

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