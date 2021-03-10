Bahçeli: "İP'in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. - Son Dakika

Bahçeli: "İP'in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. MHP'nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklayarak uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler yağdırmıştır. Bugün ise terbiyesizce sövmektedir." - ANKARA