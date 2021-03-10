Bahçeli: "İP'in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. - Son Dakika

Bahçeli: "İP'in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir.
10.03.2021 14:27
Bahçeli: "İP'in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir.
Bahçeli: "İP'in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. MHP'nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklayarak uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler yağdırmıştır. Bugün ise terbiyesizce sövmektedir." - ANKARA
Son Dakika Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı