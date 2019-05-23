Bahçeli, İstanbul'da Hemşehri Nüfusu Yoğun Olan İllerin Teşkilat Başkanlarını Kabul Etti
12 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında kentte hemşehri nüfusu yoğun olan illerin teşkilat başkanlarını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:00 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında kentte hemşehri nüfusu yoğun olan illerin teşkilat başkanlarını kabul etti.
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı! Sabah Saatlerinde Başlayacak
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: YSK Kararı Bizi Teyit Etmiştir, Onaylamıştır
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Kadrosuna Kattı