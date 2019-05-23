Son Dakika Haberleri: Bahçeli, İstanbul'da Hemşehri Nüfusu Yoğun Olan İllerin Teşkilat Başkanlarını Kabul Etti

Bahçeli, İstanbul'da Hemşehri Nüfusu Yoğun Olan İllerin Teşkilat Başkanlarını Kabul Etti

12 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında kentte hemşehri nüfusu yoğun olan illerin teşkilat başkanlarını kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları kapsamında kentte hemşehri nüfusu yoğun olan illerin teşkilat başkanlarını kabul etti.
Bahçeli, İstanbul'da Hemşehri Nüfusu Yoğun Olan İllerin Teşkilat Başkanlarını Kabul Etti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:00 Kaynak: AA
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