Bahçeli, İstanbul'daki 15 Temmuz programlarına katılacak

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2022 Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın teşrifleriyle İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yıl dönümü törenlerine katılacaklardır" denildi.

MHP İl Başkanı Alıcık: 'On İki Ada'nın yüzü de yüreği de Türkiye'ye dönüktür'

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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