Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(İstanbul'daki Seçim Sonucu) Vicdanı Huzurlu Kılabilecek Yeni Bir Seçim Düşünülebilir."

Bahçeli: "(İstanbul'daki Seçim Sonucu) Vicdanı Huzurlu Kılabilecek Yeni Bir Seçim Düşünülebilir."

2 saat önce

Bahçeli: "(İstanbul'daki seçim sonucu) Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir.

Bahçeli:
Bahçeli: "(İstanbul'daki seçim sonucu) Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: AA

İstanbul, Politika
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