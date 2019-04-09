Bahçeli: "(İstanbul'daki Seçim Sonucu) Vicdanı Huzurlu Kılabilecek Yeni Bir Seçim Düşünülebilir."
2 saat önce
Bahçeli: "(İstanbul'daki seçim sonucu) Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir.
Bahçeli: "(İstanbul'daki seçim sonucu) Vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı
Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!
Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi
Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti