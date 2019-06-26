Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmemiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin, "Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Bunun sonuçlarını da ilerleyen dönem ve yıllarda görmemiz kuvvetle muhtemeldir. Seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. Şu hususun altını çizmek isterim ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütün tasarruflarını yakinen takip edeceğiz, gerekli notlarımızı alacağız" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını bildirdi. MHP'nin İstanbul'da milli bekanın ve bin yıllık kardeşliğin safında yer aldığını kaydeden Bahçeli, "MHP İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın başarısı için ter dökmüş, emek vermiş, mücadelesini heyecanla icra ve ifa etmiştir. İstanbul'a bir mitil attık, gelin görün ki, alayı birden toz toprak gibi havaya kalktı. 'Mitil İstanbul'da dedik, post kavgasına tutuşanlar, ucuz ve ucube pazarlıklara tutunanlar çılgına döndü, kayış kopardılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların tutuşmuş çoktan fitili. Biz mitil attık, onların beti benzi attı. Biz mitil attık, onlar mintan sandı, şaşkınlıkları misliyle arttı" dedi.

'GÖRMEZDEN GELEMEZDİK'

Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçimleri için HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı mektubu değerlendirerek, şunları söyledi:

"Bizi hedef alarak, İmralı canisinin mektubundan medet umduğumuzu, bu mektubu aklamaya çalıştığımızı, bu mektuba zımnen göz yumduğumuzu bırakınız iddia etmeyi, akıldan geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak dahi alçaklıktır, arsızlıktır. Bizim söylediğimiz şudur: HDP, Kandil'in aparatı ve siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil, bunların aralarında fark yoktur. HDP'nin Zillet İttifakı'nın içinde olması, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına destek mesajları teröristbaşı tarafından kabul görmemiştir. Edirne'de yatan terörist Demirtaş, İmralı'da cezasını çeken teröristbaşı ve Kandil'deki ihanet yuvası arasında yeşeren ve yayılan çelişki ve çatlaklar bir bakıma PKK'nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Öcalan canisi bile HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa elbette bunu görmezden, duymazdan gelemezdik. PKK-HDP-Edirne ve İmralı arasındaki güç mücadelelerinin içeriği esasen bizi bağlamayacak, bizim meselemiz de olmayacaktır. Ancak konu İstanbul'du. Hesaplar İstanbul üzerine yapılmıştı. Ne ibret verici bir gerçektir ki, terörist başının mektubuna ne CHP'den, ne İP'ten en ufak bir tepki gelmemiş, bu tek yumurta ikizleri çıtını bile çıkaramamışlardır. Biz bölücüler arasındaki derin siyasi çıkar ve üstünlük kavgasının İstanbul'a yön veremeyeceğine, etki yapamayacağına, dahası yapmaması gerektiğine inanarak 21 Haziran 2019 tarihindeki yazılı basın açıklamamızı milletimizle paylaştık. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu açıklamamızı çarpıtarak terörist başının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır. Terör ve bölücülüğü kullanıp İstanbul'un tarihi yürüyüşünü engellemek isteyen mihrakların gerçek niyet ve emellerini stratejik bir akılla deşifre etmeye çalıştık."

'ACABA SEN POSTU NEREYE SERDİN, KİMLERE YOLDAŞ OLDUN'

Bahçeli, MHP'nin terörizme karşı bakışının net olduğunu ve bunun değişmesinin imkansız olduğunu vurguladı. "Terörist başının mektubundan siyasi fayda uman namerttir, 'umdu' diyen namerttir, mektuptan daha önce haberdar olduğumuzu söyleyenler ise hezeyan ve hüsran bataklığında çırpınan satılık kalemlerdir" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Ayrıca terörist başına milli ve yerli bir özellik atfetmek rezalettir, cinayettir, hıyanettir. İmralı'nın yolunu gözleyenler bize ne anlatıyorlar? Açık veya örtülü PKK'ya övgüler düzüp hainleri dağlarda, kırlarda, ovalarda çiçek böcek toplayan, hakları gasp edilmiş masumlar olarak tasvir ve takdim eden kokuşmuşlar bize ne söylemeye çalışıyorlar? Terörist başının mektubundan bilgimiz olduğunu söyleyenler yanımızda mıydı? Kalemden mi tutuyorlar, kağıda mı bakıyorlardı? İstanbul seçiminde HDP'yle yanak yanağa, PKK'yla kucak kucağa, FETÖ'yle arkalı önlü siyasi propaganda yapanlara hiç kimseden ses çıkmaz, tepki gelmez; buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi bir şey söylemeye görsün alayı birden hücum ve saldırıya geçer. İmralı'ya mitil attığımızı söyleyen, partimizi 'küçük ortak' diye küçümseyen hanımefendi, acaba sen postu nereye serdin, kimlere yoldaş oldun? 'Beka beka' diyerek takaya binip İmralı'ya gittiğimizi söyleyenler MHP'nin iki cihan hasmıdır, hatıralarına ihanet eden, dava arkadaşlarımıza kara çalan siyaset madrabazlarıdır."

'KAZANAN TÜRKİYE OLMUŞTUR'

23 Haziran'da İstanbulluların iradelerinin sandığa yansıdığını kaydeden Bahçeli, seçim döneminde çalışan MHP teşkilatlarına teşekkür etti. Bahçeli, sandık şaibeden arındırıldığını kaydederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sandık ahlak ve yasa dışı müdahalelerden, oy hırsızlarından korunmuş ve kurtarılmıştır. Hakikaten de kazanan Türkiye olmuştur. Ülkemizin aleyhine yapılan kara kampanyalar 23 Haziran'da buruşturulup atılmıştır. 'Tek adam' iddiaları, demokrasimizin kötü gösterilme aymazlığı 23 Haziran'da emel ve iddia sahiplerini mahcup etmiş, hepsini çuvallatmıştır. 'Türkiye'de demokrasi yok' diyenler, hem 31 Mart seçiminden, hem de 23 Haziran seçiminden ibret almalıdır. Türkiye 23 Haziran'da dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Bundan memnuniyet duyduğumuz bariz bir gerçektir. Ancak bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Bunun sonuçlarını da ilerleyen dönem ve yıllarda görmemiz kuvvetle muhtemeldir. Seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. Şu hususun altını çizmek isterim ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütün tasarruflarını yakinen takip edeceğiz, gerekli notlarımızı alacağız. Dileğimiz İstanbul'un iyi yönetilmesi, belediye hizmetlerinin bahanesiz ve eksiksiz sunulmasıdır."

'GÜÇ BİRLİĞİ İÇİNDE GELECEĞE UZANMALIYIZ'

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ülke meselelerine odaklanması gerektiğini bildirerek, 2023 hedefleri için çok çalışılması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması, yerleşmesi, kurum ve ilkeleriyle olgunlaşması için köklü reform ve yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik sorunlarını aşabilmesi için eli birliği, güç birliği içinde geleceğe uzanmalıyız. Artan tehditlere kulak tıkayamayız. Azan tehlikelere tarafsız kalamayız. Etrafımız ateş topudur. Türkiye kuşatma altındadır. Seçim tartışmalarını bitirip asıl ve esas gündemi birlikte kavramalıyız. İnanırsak başarırız, irademizi korursak 2023'de yeni bir Türk mucizesine imza atarız. Çılgın Türklerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Geçmişimiz geleceğimizin kefilidir. Büyüyen ve büyük bir Türkiye özlemi gerçekleşmelidir. Muasır ve müreffeh bir ülke ideali vücut bulmalıdır. Samimiyetle istersek yaparız, cesaretle mücadele edersek karşımıza dikilen korkulukları teker teker deviririz. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünya üzerinde gelecekteki beşeri kuvvet büyük Türk milleti olacaktır."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA,