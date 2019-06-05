Bahçeli: "(İstanbul seçimi) Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur.
1 saat önce
Bahçeli: "(İstanbul seçimi) Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Bahçeli: " (İstanbul
seçimi) Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır."
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