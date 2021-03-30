Bahçeli: İstanbul Sözleşmesinin feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi'nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmaların esef verici boyutlara tırmandığını, MHP'nin kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddettiğini söyledi. Kadına şiddeti özendiren yayınların da yasaklanması gerektiğini belirten Bahçeli, "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Dahası mezkur sözleşmenin toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi, manevi değerleri, toplumsal düzen ve dengeyi tehdit etmiştir. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi'nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır. Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek, bahse konu feshin arkasından feci sonuçların doğacağını iddia etmek cehalet olduğu kadar bilinçli bir saptırmadır. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu kapsamda tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir. CHP yönetimi, parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak kasten suyu bulandırmaktadır. ve Danıştay'ın kapısına dayanmıştır. İP aynı havadadır. HDP deseniz aynı tavdadır. Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır" dedi.

'TEPEDEN TIRNAĞA KARA PROPAGANDADIR'Bahçeli, Harp Okulları Yönetmeliği'nde düzenlenen giriş kriterleri arasından, irticai görüşleri benimsememiş olma halinin Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmediğinden çıkarılmasının bildik ezberleri tekrar alevlendirdiğini belirterek, "Bunun yerine de, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak şartı getirilmiştir. Asker ocağı Peygamber ocağıdır. Düşmanın üzerine Allah Allah nidasıyla yürüyen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır. Bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden herkese soruyorum: 15 Temmuz'da yaşanan ve bu hunhar işgal girişiminin tarafı olan terör örgütünün, TSK'ya nasıl yuvalandığına dair bir fikri ve kanaatleri var mıdır? Madem irticai faaliyetlere karşı bu kadar hassastınız, o zaman FETÖ'nün 1980'li yılların başından itibaren askeri okullara nasıl sızdığını, örgüt üyelerinin nasıl kamufle olduklarını ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? CHP'nin isnatları, bazı kiralık kalemlerin yorumları, bazı gazetelerin yayınları sanaldır, yavandır, gerçeklerle bağdaşmamaktadır" diye konuştu.'BİR TEK SEN Mİ GÖRMEDİN?'Bahçeli, CHP'nin konu HDP olunca kahredici bir üslup takındığını savunarak şöyle konuştu: "Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP'ye dokundurmam. Kılıçdaroğlu diyor ki, HDP'nin yanlışı olursa söyleriz. Bu durumda akla gelen ilk ihtimal, HDP'nin CHP'ye iltihak hazırlığı içinde olması, sonuçta PKK'nın siyasi ayağının CHP'de tecellisidir. Kılıçdaroğlu, anlaşılan HDP'yle süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır. Yeni isim olarak da 'Cumhuriyet Halk ve Halkın Partisi'ni tercih etmesi hiç kimseyi şaşırtmamalıdır. Kılıçdaroğlu'nun kollarını açarak HDP'nin önünde zırh olması hiçbir gerçeği değiştirmeyecek, işleyen hukuki süreci durdurmaya kafi gelmeyecektir. Biz 'PKK eşittir HDP' diyorduk, meğer kanlı denkleme CHP'de bodoslama girmiştir. Kılıçdaroğlu'nun 'HDP'nin yanlışı olursa söyleriz' ifadesi tam bir hezeyan, tam bir aymazlık, tam bir sefillik örneğidir. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin ihanet ve yanlışlarını herkes gördü de bir tek sen mi görmedin? Dokundurmam dediğin HDP, kuklası olduğu PKK'yla vatanımıza dokundu, evlatlarımıza dokundu, huzurumuza dokundu, milli birlik ve beraberliğimize dokundu. Haberin oldu mu? Bundan dolayı vicdanın sızladı mı? Dokundurmam diyorsan, ihanete ortaksın demektir."'SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK'

Bahçeli, erken seçim iddialarını dile getirenleri eleştirerek, "Sonbaharda seçim olur' diyenler boşuna heveslenmesin. Seçim zamanında yapılacak bu millet ufkunu daraltan zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Kılıçdaroğlu ve İP'e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Süveyş Kanalı'nda bir tanker nasıl karaya oturmuşsa, zillet ittifakı da öyle sandığa çöküp kalacak, Allah'ın inayetiyle, milletimizin emsalsiz iradesiyle boyunun ölçüsünü alacaktır. Bu çıkar ittifakı dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziranı'nda inşallah görecektir. Zafer Cumhur İttifakı'nın olacak, Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünde yeni bir tarih yazılacaktır" ifadesini kullandı.