Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan...
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Bahçeli: "İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan...

28 dakika önce

Bahçeli: "İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır.

Bahçeli:
Bahçeli: " İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:36 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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