Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(İstanbul) Yeni Bir Seçim de Düşünülebilir"

Bahçeli: "(İstanbul) Yeni Bir Seçim de Düşünülebilir"

35 dakika önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından soruları cevapladı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:49 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:24:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(İstanbul) Yeni Bir Seçim de Düşünülebilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]