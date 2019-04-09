Bahçeli: "(İstanbul) Yeni Bir Seçim de Düşünülebilir"
35 dakika önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından soruları cevapladı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından soruları cevapladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:49 Kaynak: AA
Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir
Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz
Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!
ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit