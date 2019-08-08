Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(İYİ Parti) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin...
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Bahçeli: "(İYİ Parti) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -7-
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğrenecekledir."
Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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