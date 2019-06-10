Bahçeli: İzlanda'da yaşananlar skandal ötesidir
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08
Genel Başkanı Bahçeli, " İzlanda
'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Bu ülkeye verilen notayı çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." dedi.
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