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Bahçeli: İzlanda'da yaşananlar skandal ötesidir

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.

Bahçeli: İzlanda'da yaşananlar skandal ötesidir, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, " İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Bu ülkeye verilen notayı çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 
Devlet Bahçeli, MHP, İzlanda, Ekonomi
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