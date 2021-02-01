Bahçeli: "(Kabe fotoğrafının yere serilmesi) Bu alçak olayın faillerinin öğrencilik, eğitim, ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantısı yoktur"

Bahçeli: "(Kabe fotoğrafının yere serilmesi) Bu alçak olayın faillerinin öğrencilik, eğitim, ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantısı yoktur"

Bahçeli: "(Kabe fotoğrafının yere serilmesi) Bu alçak olayın faillerinin öğrencilik, eğitim, ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantısı yoktur"

Kabe, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bahçeli: '(Kabe fotoğrafının yere serilmesi) Bu alçak olayın faillerinin öğrencilik, eğitim, ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantısı yoktur' - Son Dakika

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