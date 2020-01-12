MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. (1)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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