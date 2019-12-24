Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü... - Son Dakika

Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü...

6 saat önce

Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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