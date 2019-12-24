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Bahçeli: "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını...
6 saat önce
Bahçeli: "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Bahçeli: "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir."
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