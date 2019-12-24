Bahçeli: "Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek,... - Son Dakika

Bahçeli: "Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek,...

6 saat önce

Bahçeli: "Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir"

Bahçeli:

Bahçeli: "Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir"

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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