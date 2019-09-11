Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun...
Son Dakika Politika Haber

Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun...

1 saat önce

Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir."

Halkların Demokratik Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu
HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:17:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]