Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun...
1 saat önce
Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Bahçeli: "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir."
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı