Bahçeli, "Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun...
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Bahçeli, "Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır"
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
Bahçeli, "Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır" - ANKARA
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