Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun...
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Bahçeli, "Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun...

8 dakika önce

Bahçeli, "Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır"

Bahçeli,

Bahçeli, "Kanunların açıkça suç saydığı bir fiili kasten ve taammüden işleyen kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmak durumundadır" - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
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