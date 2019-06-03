Bahçeli: Karanlık odaklar hain emellerini gerçekleştiremeyecek

Ramazan Bayramı mesajında terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, bu kapsamda Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı mesajında terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, bu kapsamda Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti.

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