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Bahçeli: Karanlık odaklar hain emellerini gerçekleştiremeyecek

5 dakika önce

Ramazan Bayramı mesajında terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, bu kapsamda Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti.

Bahçeli: Karanlık odaklar hain emellerini gerçekleştiremeyecek, System.String[]
Ramazan Bayramı mesajında terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, bu kapsamda Pençe Harekatı'nın başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:18 
Ekonomi
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