Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Kaşıkçı Cinayeti) Faili Türkiye'ye Getirip, Türkiye'de Yargılanması Sağlamak Lazımdır. "

Bahçeli: "(Kaşıkçı Cinayeti) Faili Türkiye'ye Getirip, Türkiye'de Yargılanması Sağlamak Lazımdır. "

1 saat önce

Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) Faili Türkiye'ye getirip, Türkiye'de yargılanması sağlamak lazımdır.

Bahçeli:
Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) Faili Türkiye'ye getirip, Türkiye'de yargılanması sağlamak lazımdır. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:43 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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