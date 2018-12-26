Bahçeli: "(Kaşıkçı Cinayeti) Faili Türkiye'ye Getirip, Türkiye'de Yargılanması Sağlamak Lazımdır. "
1 saat önce
Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) Faili Türkiye'ye getirip, Türkiye'de yargılanması sağlamak lazımdır.
Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) Faili Türkiye'ye getirip, Türkiye'de yargılanması sağlamak lazımdır. "
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:43 Kaynak: AA
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