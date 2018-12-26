Bahçeli: "(Kaşıkçı Cinayeti) İktidarın Çok İnce Olayların Arkasından Gitmesi, Yakınen Takibi,...
1 saat önce
Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) İktidarın çok ince olayların arkasından gitmesi, yakınen takibi, uluslararası ilişkiler bağlamında anlatması önemli oldu"
Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) İktidarın çok ince olayların arkasından gitmesi, yakınen takibi, uluslararası ilişkiler bağlamında anlatması önemli oldu"
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:43 Kaynak: AA
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