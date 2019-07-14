Bahçeli: "Kastamonu bize güvendi biz Kastamonu'ya inandık"
16 dakika önce
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:35 Kaynak: AA
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.
Devlet Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler