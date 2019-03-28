Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Olursa Dünya Tersten Döner"

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Olursa Dünya Tersten Döner"

31 dakika önce

- Cumhur İttifakı'nın Mersin mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Cumhur İttifakı'nın Mersin mitingi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Mersin, Güncel
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