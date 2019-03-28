Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Olursa Dünya Tersten Döner"
31 dakika önce
- Cumhur İttifakı'nın Mersin mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Cumhur İttifakı'nın Mersin
mitingi MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması MERSİN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:13 Kaynak: AA
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