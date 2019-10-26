Bahçeli: "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif...
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Bahçeli: "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Bahçeli: "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir."
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