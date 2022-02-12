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Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu - Son Dakika

Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu

12.02.2022 12:03
Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantının ardından bugün il başkanları ile bir araya geldi. Bahçeli, İl Başkanları Toplantısı öncesi Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta girişte Bahçeli'yi partisinin Kızılcahamam teşkilatı üyeleri ile esnaf karşıladı. Anıtta önce dua edildi ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Bahçeli, anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra Gökbörü Otağı'na geçerek partililerle sohbet etti. Bahçeli, daha sonra otelde İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu
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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Kızılcahamam, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu - Son Dakika


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